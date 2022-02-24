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Зеленский к мировым лидерам: Если не поможете, завтра война постучится в вашу дверь

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 16:49
Зеленский к мировым лидерам: Если не поможете, завтра война постучится в вашу дверь
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество помочь Украине, которая один на один противостоит агрессору.

Источник: очередное обращение главы государства

Прямая речь: "Если вы, уважаемые европейские, мировые лидеры, лидеры свободного мира нам сегодня не поможете, если мощно нам не поможете, то завтра война постучится в вашу дверь".

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Детали: Зеленский отметил, что 24 февраля говорил со многими мировыми лидерами, но обратился к ним еще раз.

Он подчеркнул, что Украина не выбирала путь войны и желает вернуться к миру.

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Темы: войнаЗеленский
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