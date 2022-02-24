Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский к мировым лидерам: Если не поможете, завтра война постучится в вашу дверь

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 17:49
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество помочь Украине, которая один на один противостоит агрессору.

Источник: очередное обращение главы государства

Прямая речь: "Если вы, уважаемые европейские, мировые лидеры, лидеры свободного мира нам сегодня не поможете, если мощно нам не поможете, то завтра война постучится в вашу дверь".

Детали: Зеленский отметил, что 24 февраля говорил со многими мировыми лидерами, но обратился к ним еще раз.

Он подчеркнул, что Украина не выбирала путь войны и желает вернуться к миру.

Темы: войнаЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
война
В России протестуют против нападения на Украину: полторы сотни задержанных
США считают, что Россия планирует свергнуть и заменить руководство Украины
"Захватчики будут уничтожены": ряды пограничников пополняют резервисты
Последние новости
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и lady gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
12:05
Украина перехватила военную инициативу – Данилов
11:54
Как получить медицинскую помощь онлайн или по телефону. Контакты врачей
11:49
Monobank сменил дизайн карточек на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Украинец подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро
11:36
Акции российского Сбербанка рухнули на 73% на открытии торгов
Все новости...