Зеленский к мировым лидерам: Если не поможете, завтра война постучится в вашу дверь
Четверг, 24 февраля 2022, 16:49
Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество помочь Украине, которая один на один противостоит агрессору.
Источник: очередное обращение главы государства
Прямая речь: "Если вы, уважаемые европейские, мировые лидеры, лидеры свободного мира нам сегодня не поможете, если мощно нам не поможете, то завтра война постучится в вашу дверь".
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Детали: Зеленский отметил, что 24 февраля говорил со многими мировыми лидерами, но обратился к ним еще раз.
Он подчеркнул, что Украина не выбирала путь войны и желает вернуться к миру.
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