"Загарбники будуть знищені": лави прикордонників поповнюють резервісти

До підрозділів Державної прикордонної служб, яка продовжує тримати оборону, продовжують прибувати резервісти.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "В органи та підрозділи Державної прикордонної служби України, навіть у ті, які знаходяться в в районі проведення ООС, продовжують прибувати резервісти для оборони та захисту України.

Прикордонники ЗСУ, НГУ та інші сили безпеки тримають оборону. Загарбники будуть знищені".