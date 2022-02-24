"Загарбники будуть знищені": лави прикордонників поповнюють резервісти
Четвер, 24 лютого 2022, 17:14
До підрозділів Державної прикордонної служб, яка продовжує тримати оборону, продовжують прибувати резервісти.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "В органи та підрозділи Державної прикордонної служби України, навіть у ті, які знаходяться в в районі проведення ООС, продовжують прибувати резервісти для оборони та захисту України.
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Прикордонники ЗСУ, НГУ та інші сили безпеки тримають оборону. Загарбники будуть знищені".