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"Загарбники будуть знищені": лави прикордонників поповнюють резервісти

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 18:14

До підрозділів Державної прикордонної служб, яка продовжує тримати оборону, продовжують прибувати резервісти.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "В органи та підрозділи Державної прикордонної служби України, навіть у ті, які знаходяться в в районі проведення ООС, продовжують прибувати резервісти для оборони та захисту України.

Прикордонники ЗСУ, НГУ та інші сили безпеки тримають оборону. Загарбники будуть знищені".

Теми: війнаПрикордонна служба
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