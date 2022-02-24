"Захватчики будут уничтожены": ряды пограничников пополняют резервисты
Четверг, 24 февраля 2022, 17:14
В подразделения Государственной пограничной службы, которая продолжает противостоять российскому агрессору, продолжают прибывать резервисты.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "В органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины, даже в находящиеся в районе проведения ООС, продолжают прибывать резервисты для обороны и защиты Украины.
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Пограничники, ВСУ, НГУ и другие силы безопасности удерживают оборону. Захватчики будут уничтожены".