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В Київ підтримати українців приїхав Шон Пенн

Четвер, 24 лютого 2022, 17:16
В Київ підтримати українців приїхав Шон Пенн
Фото: ОП

До Києва прибув американський актор та кінорежисер Шон Пенн.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Режисер спеціально приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні, та донести світові правду про вторгнення Росії в нашу країну.

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Шон Пенн сьогодні серед тих, хто підтримує Україну в Україні. Наша країна вдячна йому за такий прояв сміливості й чесності.

Сьогодні вранці режисер побував у Офісі Президента й відвідав прес-брифінг радника керівника Офісу Глави держави Михайла Подоляка та віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук".

Деталі: В Офісі додали, що Пенн демонструє мужність, якої бракує багатьом іншим, зокрема західним політикам.

ВІДЕО ДНЯ

Режисер уже приїздив до України в листопаді 2021 року. У межах підготовки документального фільму він побував на Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими.

Теми: Офіс президентакіно
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