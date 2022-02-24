В Київ підтримати українців приїхав Шон Пенн

До Києва прибув американський актор та кінорежисер Шон Пенн.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Режисер спеціально приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні, та донести світові правду про вторгнення Росії в нашу країну.

Шон Пенн сьогодні серед тих, хто підтримує Україну в Україні. Наша країна вдячна йому за такий прояв сміливості й чесності.

Сьогодні вранці режисер побував у Офісі Президента й відвідав прес-брифінг радника керівника Офісу Глави держави Михайла Подоляка та віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук".

Деталі: В Офісі додали, що Пенн демонструє мужність, якої бракує багатьом іншим, зокрема західним політикам.

Режисер уже приїздив до України в листопаді 2021 року. У межах підготовки документального фільму він побував на Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими.