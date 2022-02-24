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В Киев поддержать украинцев приехал актер Шон Пенн

Четверг, 24 февраля 2022, 17:16
В Киев поддержать украинцев приехал актер Шон Пенн

В Киев прибыл американский актер и кинорежиссер Шон Пенн.

Источник: Офис президента

Дословно: "Режиссер специально приехал в Киев, чтобы как документалист зафиксировать все происходящие в Украине события и донести миру правду о вторжении России в нашу страну.

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Шон Пенн сегодня среди поддерживающих Украину в Украине. Наша страна благодарна ему за такое проявление смелости и честности.

Сегодня утром режиссер побывал в Офисе Президента и посетил пресс-брифинг советника руководителя Офиса Главы государства Михаила Подоляка и вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук".

Детали: В Офисе добавили, что Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности, западным политикам.

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Режиссер уже приезжал в Украину в ноябре 2021 года. В рамках подготовки документального фильма он побывал в Приазовье и пообщался с украинскими военными.

Темы: Офис президентакино
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