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Росія відправляє в Україну солдатів-строковиків – "Комітет солдатських матерів"

Четвер, 24 лютого 2022, 17:18

Російська влада почала перекидати на кордон із Україною солдатів-строковиків, яких насильно переводять на контрактну службу.

Джерело: заступник голови "Комітету солдатських матерів" Росії Андрій Курочкін "Новой газете", видання "Агентство"

Пряма мова: "У частинах не вистачає контрактників і командування частин чинить тиск на строковиків, змушує укладати тимчасові контракти. Обіцяють потім розірвати їх, але це буде важко зробити.

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Останніми днями надходять десятки дзвінків від батьків. Мами бійців нам повідомляють, що строковикам на кордоні видають зброю і їм кажуть, що вони тепер контрактники. Нічого не пояснюють, потім хлопці не виходять на зв'язок – вони відбирають усі засоби зв'язку.

Ми зараз терміново збираємо дані строковиків, передаємо цю інформацію до військової прокуратури, Міноборони та інших відомств".

Деталі: Курочкін додав, що "Комітет солдатських матерів" фіксує масове переведення строковиків на контракт практично в усіх регіонах.

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Бійці дізнаються, що їх перевели на контрактну службу, вже на кордоні або перед виїздом, уточнив він.

За словами Курочкіна, нещодавно призваних солдатів відправили до кордону на навчання, звідти вони повідомляють батькам, що статус військового квитка змінився зі строковика на контрактника.

За інформацією видання "Агентство", журналісти виявили свідчення, що строковиків за кілька днів до вторгнення перекидали до Бєлгородської області, ближче до кордону з Україною.

У соцмережах почали з'являтись повідомлення жінок про те, що їхніх синів, які проходять строкову службу в російській армії, відправили на кордон із Україною. Відправили навіть тих, кого призвали лише у грудні 2021 року.

 

Міноборони РФ стверджує, що не відправляє військовослужбовців строкової служби до гарячих точок. За законом, строковиків можна спрямовувати до зони бойових дій не раніше, ніж за чотири місяці після початку служби в армії.

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