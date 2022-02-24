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Россия отправляет в Украину солдат-срочников – "Комитет солдатских матерей"

Четверг, 24 февраля 2022, 17:18

Российские власти начали перебрасывать на границу с Украиной солдат-срочников, которых насильно переводят на контрактную службу. 

Источник: заместитель главы "Комитета солдатских матерей" России Андрей Курочкин "Новой газете", издание "Агентство"

Прямая речь: "В частях не хватает контрактников и командование частей оказывает давление на срочников, заставляют заключать временные контракты. Обещают потом расторгнуть их, но это будет затруднительно сделать. 

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В последние дни поступают десятки звонков от родителей. Мамы бойцов нам сообщают, что срочникам на границе выдают оружие и им говорят, что они теперь контрактники. Ничего не поясняют, потом ребята не выходят на связь – у них отбирают все средства связи. 

Мы сейчас срочно собираем данные срочников, передаем эту информацию в военную прокуратуру, в Минобороны и другие ведомства".

Детали: Курочкин добавил, что "Комитет солдатских матерей" фиксирует массовый перевод срочников на контракт практически во всех регионах.

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Бойцы узнают, что их перевели на контрактную службу, уже на границе или перед выездом, уточнил он.

По словам Курочкина, недавно призванных солдат отправили к границе на учения, оттуда они сообщают родителям, что статус в военном билете изменился со срочника на контрактника.

По информации издания "Агентство", журналисты обнаружили свидетельства, что срочников за несколько дней до вторжения перебрасывали в Белгородскую область, поближе к границе с Украиной. 

В соцсетях начали появляться сообщения женщин о том, что их сыновей, которые проходят срочную службу в российской армии, отправили на границу с Украиной. Отправили даже тех, кого призвали лишь в декабре 2021 года.

 

Минобороны РФ утверждает, что не отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки. По закону, срочников можно направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы в армии.

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