ЗСУ зупинили наступ ворога у кількох місцях біля кордону – тривають бої

Збройні сили України зупинили наступ російських військ у кількох місцях біля кордону, наразі тривають бої.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 17:00

Пряма мова: "На Сіверщині противник зупинений по річці Уж в районах Великі Осняки, Рівнопілля, ведеться танковий бій.

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Підрозділи першої окремої танкової бригади ЗСУ в районі Батурина та на околиці Чернігова зупинили колони броньованої техніки ворога.

Противник зробив спробу висадки тактичного десанту вздовж київського водосховища".

Деталі: Нацгвардія вступила в бій в районі міста Прип’ять. Противник висадив тактичний десант в Бесарабському та Таврійському операційних районах.

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Після невдалої спроби висадки десанту та невдалого ракетного удару ворожий ракетний крейсер "Москва" почав обстріл острова Зміїний.

Змішана колона техніки до 300 одиниць наблизилась до населеного пункту Конотоп. Механізовані підрозділи ЗСУ вступили в бій. Війська противника зупинені в районах населених пунктів Грем’яч та Кролевець.

У донецькому оперативному районі захисники України відновили положення по всій лінії зіткнення. Ведуться бої в напрямку Маріуполя.

Силами угруповання військ "Південь" організована оборона Мелітополя та ведеться оборонна операція по рубежу населених пунктів Абрикосівка, Рикове, Азов.