Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ остановили наступление врага в нескольких местах у границы – продолжаются бои

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 17:27
ВСУ остановили наступление врага в нескольких местах у границы – продолжаются бои
Скриншот из видео

Вооруженные силы Украины остановили наступление российских войск в нескольких местах у границы, продолжаются бои.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 17.00

Прямая речь: "На Сиверщине противник остановлен по реке Уж в районах Большие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой.

Реклама:

Подразделения первой отдельной танковой бригады ВСУ в районе Батурина и в окрестностях Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.

Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища".

Детали: Нацгвардия вступила в бой в районе города Припять. Противник высадил тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.

ВИДЕО ДНЯ

После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер "Москва" начал обстрел острова Змеиный.

Смешанная колонна техники к 300 единицам приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения ВСУ вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.

В донецком оперативном районе защитники Украины восстановили положение по всей линии столкновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.

Силами группировки войск "Юг" организована оборона и ведется оборонная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: