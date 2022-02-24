ВСУ остановили наступление врага в нескольких местах у границы – продолжаются бои

Вооруженные силы Украины остановили наступление российских войск в нескольких местах у границы, продолжаются бои.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 17.00

Прямая речь: "На Сиверщине противник остановлен по реке Уж в районах Большие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой.

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Подразделения первой отдельной танковой бригады ВСУ в районе Батурина и в окрестностях Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.

Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища".

Детали: Нацгвардия вступила в бой в районе города Припять. Противник высадил тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.

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После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер "Москва" начал обстрел острова Змеиный.

Смешанная колонна техники к 300 единицам приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения ВСУ вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.

В донецком оперативном районе защитники Украины восстановили положение по всей линии столкновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.

Силами группировки войск "Юг" организована оборона и ведется оборонная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов.