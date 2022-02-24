Путін назвав війну проти України "вимушеною мірою"

Президент Росії Володимир Путін, який оголосив війну проти України заявив, що - це "вимушена міра".

Джерело: російські ЗМІ

Пряма мова: "Те, що зараз відбувається, вимушена міра.

Просто не залишили жодних шансів зробити інакше. Ризики у сфері безпеки створили такі, що іншими засобами відреагувати було неможливо. Усі спроби на нуль. Щиро кажучи, я навіть здивований. Ні на міліметр не зрушили з жодного питання.

Це вимушена міра, бо могли такі ризики для нас створити, що не зрозуміло, як наша країна існувала б".

Деталі: Він заявив, що РФ готувалася до санкцій.

Путін заявив, що РФ залишається частиною світової економіки.