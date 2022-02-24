Путін назвав війну проти України "вимушеною мірою"
Четвер, 24 лютого 2022, 18:06
Президент Росії Володимир Путін, який оголосив війну проти України заявив, що - це "вимушена міра".
Джерело: російські ЗМІ
Пряма мова: "Те, що зараз відбувається, вимушена міра.
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Просто не залишили жодних шансів зробити інакше. Ризики у сфері безпеки створили такі, що іншими засобами відреагувати було неможливо. Усі спроби на нуль. Щиро кажучи, я навіть здивований. Ні на міліметр не зрушили з жодного питання.
Це вимушена міра, бо могли такі ризики для нас створити, що не зрозуміло, як наша країна існувала б".
Деталі: Він заявив, що РФ готувалася до санкцій.
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