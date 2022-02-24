Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін назвав війну проти України "вимушеною мірою"

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 19:06
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін, який оголосив війну проти України заявив, що - це "вимушена міра".

Джерело: російські ЗМІ

Пряма мова: "Те, що зараз відбувається, вимушена міра.

Просто не залишили жодних шансів зробити інакше. Ризики у сфері безпеки створили такі, що іншими засобами відреагувати було неможливо. Усі спроби на нуль. Щиро кажучи, я навіть здивований. Ні на міліметр не зрушили з жодного питання.

Це вимушена міра, бо могли такі ризики для нас створити, що не зрозуміло, як наша країна існувала б".

Деталі: Він заявив, що РФ готувалася до санкцій.

Путін заявив, що РФ залишається частиною світової економіки.

Теми: ПутінвійнаУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС повністю зачиняє авіапростір для Росії

відеоВійська РФ знищили "Мрію": Укроборонпром обіцяє відновити за кошт окупанта

Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Українська та російська сторони зустрінуться в районі річки Прип'ять

Медведчук втік

Росіяни захопили ще два цивільних українських судна

Усі новини...
Путін
Я – українець!
У Зеленського не вірять у готовність Путіна до переговорів: Психологія війни
Путін вже хоче обговорювати "нейтральний статус України" – Кремль
Останні новини
19:23
ЄС вводить санкції проти Білорусі: зупиняє імпорт пального та не продаватиме технології
19:22
МОЗ запрошує іноземних медиків працювати в українських лікарнях
19:20
відео“Куди ви лізете?! Це злочин перед людством!”: Міхалок емоційно звернувся до білорусів
19:15
Платників податків звільнили від відповідальності за неподання звітності
19:14
Окупанти у Криму збирають чоловіків на війну з Україною – Кримська платформа 
19:13
Зеленський про розмову з Лукашенком: Пояснив йому неможливість нашого зіткнення
19:12
У всіх країнах Євросоюзу заборонять Russia Today і Sputnik
19:11
ЄС підтримає Україну зброєю і вперше надасть летальну зброю третій країні
19:09
інфографіка70% українців упевнені в перемозі України, 91% підтримують Зеленського
19:09
ЄС повністю зачиняє авіапростір для Росії
Усі новини...