Путин назвал войну против Украины "вынужденной мерой"

Президент России Владимир Путин, объявивший войну против Украины, заявил, что - это "вынужденная мера".

Источник: российские СМИ

Прямая речь: "То, что сейчас происходит, вынужденная мера.

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Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям. Честно говоря, я даже удивлен. Ни на милиметр не сдвинулись ни по одному вопросу.

Это вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что не понятно как наша страна существовала бы".

Детали: Он заявил, что РФ готовилась к санкциям.

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Путин заявил, что РФ все еще остается частью мировой экономики.