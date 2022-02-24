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Зеленський підписав указ про створення в усіх областях військових адміністрацій

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 19:46
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі обласних державних адміністрацій.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу 24 лютого.

Пряма мова Подоляка: "Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі районних адміністрацій військових адміністрацій".

Деталі: Він наголосив, що це значить, що спротив, відсіч будуть наростати, а необхідні логістичні рішення будуть прийняті.

Теми: Зеленськийвійна
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