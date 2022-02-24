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Зеленский подписал указ о создании во всех областях военных администраций

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 18:46
Зеленский подписал указ о создании во всех областях военных администраций
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге 24 февраля.

Прямая речь Подоляка: "Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций".

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Детали: Он подчеркнул, что это значит, что сопротивление, отпор будут нарастать, а необходимые логистические решения будут приняты.

Темы: Зеленскийвойна
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