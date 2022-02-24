Зеленский подписал указ о создании во всех областях военных администраций
Четверг, 24 февраля 2022, 18:46
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций.
Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге 24 февраля.
Прямая речь Подоляка: "Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций".
Реклама:
Детали: Он подчеркнул, что это значит, что сопротивление, отпор будут нарастать, а необходимые логистические решения будут приняты.