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Зеленский подписал указ о создании во всех областях военных администраций

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 19:46
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге 24 февраля

Прямая речь Подоляка: "Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций".

Детали: Он подчеркнул, что это значит, что сопротивление, отпор будут нарастать, а необходимые логистические решения будут приняты.

Темы: Зеленскийвойна


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