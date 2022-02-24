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Терехов закликає харків’ян спуститись на ніч у безпечні метро і сховища

Роман РоманюкЧетвер, 24 лютого 2022, 20:52

Мер Харкова Ігор Терехов каже, що влада отримує від військових постійні попередження про можливі артобстріли, тому просить людей не лишатись на ніч в квартирах.

Джерело: Коментар Терехова "Українській правді".

Деталі: Мер Харкова розповів, що у місті загалом стабільна ситуація, комунальні служби працюють в нормальному режимі.

Пряма мова: "Вода у місті є, тепло є. Харків працює в звичайному режимі.

Інформація про повітряну тривогу - неправда. Цього немає. Сирени не вмикались. Але ми отримуємо від військових постійні попередження про можливі артобстріли. Тому я масово звертаюсь до харків’ян, щоб вони не лишались ночувати в квартирах, а спускались в метро, у сховища. Там безпечно".

Додатково: Терехов повідомив, що на підступах до міста ідуть бої, але українські сили тримають позиції.
Інший співрозмовник у харківській владі розповів УП, що місто боронить 92-га окрема механізована бригада, і вона міцно стоїть на позиціях.

Що було раніше: Харків, як і інші українські міста піддався атаці вночі 24 лютого. Але наземна атака на місто була відбита. Підрозділи Збройних Сили України знищили 4 російських танки на об'їзній дорозі під Харковом.

Теми: Харківвійнаметро
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