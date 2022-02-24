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Терехов призывает харьковчан спуститься на ночь в безопасное метро 

Роман РоманюкЧетверг, 24 февраля 2022, 20:52

Мэр Харькова Игорь Терехов говорит, что власти получают от военных постоянные предупреждения о возможных артобстрелах, поэтому просят людей не оставаться на ночь в квартирах.

Источник: Комментарий Терехова "Украинской правде".

Детали: Мэр Харькова рассказал, что в городе стабильная ситуация, коммунальные службы работают в нормальном режиме.

Прямая речь: "Вода в городе есть, есть тепло. Харьков работает в обычном режиме.

Информация о воздушной тревоге – неправда. Этого нет. Сирены не включались.

Но мы получаем от военных постоянные предупреждения о возможных артобстрелах. Поэтому я массово обращаюсь к харьковчанам, чтобы они не оставались ночевать в квартирах, а спускались в метро, ​​в хранилища. Там безопасно".

Дополнительно: Терехов сообщил, что на подступах к городу идут бои, но украинские силы держат позиции.

Другой собеседник в руководстве рассказал УП, что город защищает 92-я отдельная механизированная бригада, и она крепко стоит на позициях.

Что было раньше: Харьков, как и другие украинские города, подвергся атаке ночью 24 февраля. Но наземная атака на город была отбита. Подразделения Вооруженных Силы Украины уничтожили 4 российских танка на объездной дороге под Харьковом.

Темы: Харьковвойнаметро


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