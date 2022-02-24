Між Херсоном та Миколаєвом обмежили рух потягів

Укрзалізниця обмежила рух потягів між Херсоном та Миколаєвом.

Джерело: Херсонська міська рада з посиланням на члена правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, Укрзалізниця

Дослівно міськрада: "Закликаємо мешканців Херсона утриматись від купівлі залізничних квитків і від поїздок на залізничний вокзал".

Деталі: Міська влада закликає мешканців поставитись з розумінням до ситуації і зберігати спокій.

Укрзалізниця додала, що вона продовжує оперативно реагувати на події в країні й не зупиняє рух, але окремі напрямки зазнають змін.

Наразі поїзди не курсують з та до Херсона, поїзд №142 Львів – Бахмут змінює маршрут після станції Сарни в напрямку станції Здолбунів.

Крім того, рейси №705 Київ – Перемишль та №716 Перемишль – Київ мають затримку близько 5 годин.

Зі східних регіонів продовжуються евакуаційні рейси. Загалом залізничники евакуювали вже понад 8 тисяч українців із зони бойових дій.