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Между Херсоном и Николаевом ограничили движение поездов

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 20:04
Между Херсоном и Николаевом ограничили движение поездов
Фото УЗ

Укрзализныця ограничила движение поездов между Херсоном и Николаевом.

Источник: Херсонский городской совет со ссылкой на члена правления Укрзализныци Александра Перцовского, Укрзализныця

Дословно горсовет: "Призываем жителей Херсона воздержаться от покупки железнодорожных билетов и поездок на железнодорожный вокзал".

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Детали: Городские власти призывают жителей отнестись с пониманием к ситуации и сохранять спокойствие.

Укрзализныця добавила, что она продолжает оперативно реагировать на события в стране и не останавливает движение, но отдельные направления претерпевают изменения.

Поезда не курсируют с и в Херсон, поезд №142 Львов – Бахмут меняет маршрут после станции Сарны в направлении станции Здолбунов.

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Кроме того, рейсы №705 Киев – Перемышль и №716 Перемышль – Киев задерживаются на приблизительно 5 часов.

Из восточных регионов продолжаются эвакуационные рейсы. В общей сложности железнодорожники эвакуировали уже более 8 тысяч украинцев из зоны боевых действий.

Темы: ХерсонНиколаевжелезная дорога
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