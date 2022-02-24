Бачиш знак - дзвони СБУ і знищ: правоохоронці закликають до пильності щодо дій ворога

Правоохоронці закликають українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.

Джерело: СБУ, поліція Київщини

Дослівно СБУ: "Важливо: якщо ви побачили такі чи подібні мітки, нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться.

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Повідомте поліцію за номером 102 або СБУ. При цьому назвіть точне місцезнаходження позначки: назву населеного пункту, відстань від населеного пункту або інші топографічні орієнтири.

Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку.

Деталі: Наголошується, що це може бути система сигналів, які використовує вороже військо для координації вторгнення.