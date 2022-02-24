Бачиш знак - дзвони СБУ і знищ: правоохоронці закликають до пильності щодо дій ворога
Четвер, 24 лютого 2022, 20:07
Правоохоронці закликають українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.
Джерело: СБУ, поліція Київщини
Дослівно СБУ: "Важливо: якщо ви побачили такі чи подібні мітки, нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться.
Реклама:
Повідомте поліцію за номером 102 або СБУ. При цьому назвіть точне місцезнаходження позначки: назву населеного пункту, відстань від населеного пункту або інші топографічні орієнтири.
Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку.
Деталі: Наголошується, що це може бути система сигналів, які використовує вороже військо для координації вторгнення.
ВІДЕО ДНЯ