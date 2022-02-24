Видишь знак - звони СБУ и уничтожь: силовики призывают к бдительности по действиям врага
Четверг, 24 февраля 2022, 21:07
Правоохранители призывают украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые могут использовать враг для координации вторжения.
Источник: СБУ, полиция Киевщины
Дословно СБУ: "Важно: если вы увидели такие или подобные отметины, нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся.
Сообщите полиции по номеру 102 или СБУ. При этом назовите точное местонахождение отметки: название населенного пункта, расстояние от населенного пункта или другие топографические ориентиры.
Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку".
Детали: Отмечается, что это может быть система сигналов,которые вражеские войска могут использовать для координации вторжения.