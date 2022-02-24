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Видишь знак - звони СБУ и уничтожь: силовики призывают к бдительности по действиям врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 20:07
Видишь знак - звони СБУ и уничтожь: силовики призывают к бдительности по действиям врага

Правоохранители призывают украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые могут использовать враг для координации вторжения.

Источник: СБУ, полиция Киевщины

Дословно СБУ: "Важно: если вы увидели такие или подобные отметины, нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся.

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Сообщите полиции по номеру 102 или СБУ. При этом назовите точное местонахождение отметки: название населенного пункта, расстояние от населенного пункта или другие топографические ориентиры.

Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку".

Детали: Отмечается, что это может быть система сигналов,которые вражеские войска могут использовать для координации вторжения.

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Темы: война
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