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У Москві вже затримали 600 учасників антивоєнної акції

Четвер, 24 лютого 2022, 21:46

Поліцейські в Москві затримали вже 600 учасників акції проти війни в Україні.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Головного управління МВС Росії у Москві.

Дослівно: "За різні порушення громадського порядку затримано 600 учасників заходу, яких доставлено до територіальних відділів поліції для розгляду. Відносно них вирішується питання щодо притягнення до відповідальності відповідно до законодавства".

Передісторія: Понад 100 муніципальних депутатів із різних міст Росії, а також журналісти та діячі культури виступили проти нападу РФ на Україну.

Теми: акціїРосіявійна
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