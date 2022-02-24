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У Москві вже затримали 600 учасників антивоєнної акції

Четвер, 24 лютого 2022, 20:46

Поліцейські в Москві затримали вже 600 учасників акції проти війни в Україні.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Головного управління МВС Росії у Москві.

Дослівно: "За різні порушення громадського порядку затримано 600 учасників заходу, яких доставлено до територіальних відділів поліції для розгляду. Відносно них вирішується питання щодо притягнення до відповідальності відповідно до законодавства".

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Теми: акціїРосіявійна
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