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Зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено: ймовірно, острів захоплений

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 21:55

Державна прикордонна служба повідомляє, що зв’язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно острів захоплений ворогом.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.

Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено.

За наявною інформацією острів Зміїний захоплений".

Деталі: Ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Держприкордонслужба наголошує, що продовжує активно діяти спільно з Збройними силами України та Нацгвардією, аби спинити ворога, який підступно напав на нашу країну.

Перемога буде за нами!

Теми: війнаПрикордонна служба
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