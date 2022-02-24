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Связь с пограничниками на Змеином утрачена: вероятно, остров захвачен

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 21:55

Государственная пограничная служба сообщает, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом.

Источник: ГПСУ

Дословно: "После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на остове вместе с воинами ВСУ, утрачена.

По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен".

Детали: Враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону.

Госпогранслужба отмечает, что продолжает активно действовать совместно с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией, чтобы остановить врага, коварно напавшего на нашу страну.

Победа будет за нами!

Темы: войнаПограничная служба
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