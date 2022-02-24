Связь с пограничниками на Змеином утрачена: вероятно, остров захвачен
Государственная пограничная служба сообщает, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом.
Источник: ГПСУ
Дословно: "После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на остове вместе с воинами ВСУ, утрачена.
По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен".
Детали: Враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону.
Госпогранслужба отмечает, что продолжает активно действовать совместно с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией, чтобы остановить врага, коварно напавшего на нашу страну.
Победа будет за нами!