Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Обстрілів у Мелітополі наразі немає – мер

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 22:31

Станом на 21:00 обстріли у Мелітополі не ведуться.

Джерело: відеозвернення міського голови Мелітополя Івана Федорова з центральної площі міста.   

Пряма мова Федорова: "Наразі обстріли Мелітополя не ведуться. За підсумками сьогоднішнього дня ми можемо сказати, що лише в одному місці обстріли зачепили житловий сектор, безпосередньо поруч із Новим Мелітополем, але жертв серед цивільного населення немає. Вірю в те, що їх і в майбутньому не буде".

Деталі: Мер додав, що всі системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Обленерго працює в посиленому режимі, на ніч там залишаються чергові. 

Федоров пообіцяв оперативно інформувати мешканців про ситуацію в місті.  

Теми: Мелітополь
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко, ймовірно, ухвалює рішення вступити у війну проти України – ЦОС

Україна подала позов проти Росії до Гааги – Зеленський

відеоВ Ірпені відбили атаку ворога, у Бучі окупанти дезорієнтовані. Підірвано міст

відеоЗалужний показав знищення Байрактаром колони ворога

У Харкові частину техніки і групи прориву уже ліквідували

ЄС та G7 не схвалили відключення Росії від SWIFT, попри очікування

Усі новини...
Мелітополь
На Запоріжжі затримали "псевдомінера": раніше був засуджений за вбивство
"Мелітопольська черешня": в Україні буде ще один продукт із зареєстрованим географічним зазначенням
У Мелітополі затримали слідчого: планував замовне вбивство
Останні новини
13:34
Харків під контролем ЗСУ, йде зачистка – голова ВЦА
13:25
Чехія теж відмовилася грати з Росією у відборі на ЧС-2022 з футболу
13:23
Шольц пообіцяв візові санкції проти російських посадовців
13:15
Боротьба із ДРГ: тероборона просить сипати борошно чи гіпс перед виходами на дахи будинків
13:14
НБУ звернувся до МВФ з проханням надати екстрену фінансову підтримку
13:04
Лукашенко, ймовірно, ухвалює рішення вступити у війну проти України – ЦОС
12:53
Україна подала позов проти Росії до Гааги – Зеленський
12:52
Українців просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів
12:42
Колона ворога з літерою V йде з Дмитрівки в Забуччя
12:41
Укрзалізниця просить бізнес передавати воду та харчі до київського вокзалу
Усі новини...