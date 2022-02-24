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Обстрелов в Мелитополе сейчас нет – мэр

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 22:31

По состоянию на 21:00 обстрелы в Мелитополе не ведутся.

Источник: видеообращение городского головы Мелитополя Ивана Федорова с центральной площади города

Прямая речь Федорова: "В настоящее время обстрелы Мелитополя не ведутся. По итогам сегодняшнего дня мы можем сказать, что только в одном месте обстрелы затронули жилой сектор, непосредственно рядом с Новым Мелитополем, но жертв среди гражданского населения нет. Верю в то, что их и в будущем не будет".

Детали: Мэр добавил, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Облэнерго работает в усиленном режиме, на ночь там остаются дежурные. 

Федоров пообещал оперативно информировать жителей о ситуации в городе.

Темы: Мелитополь
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