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Воєнний стан: українські чоловіки 18-60 років не можуть виїхати за межі країни

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 22:14

Державна прикордонна служба повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

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Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.

Громадян просять врахувати цю інформацію.

Теми: війнакордон
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