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Военное положение: украинские мужчины 18-60 лет не могут уехать за пределы страны

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 22:14

Государственная пограничная служба сообщает, что в связи с введением в Украине военного положения временно ограничен выезд из Украины отдельной категорией граждан.

Источник: ГПСУ

Детали: В частности, запрещен выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

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Такая норма будет действовать в период правового режима военного положения.

Граждан просят учесть эту информацию.

Темы: войнаграница
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