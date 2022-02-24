Военное положение: украинские мужчины 18-60 лет не могут уехать за пределы страны

Государственная пограничная служба сообщает, что в связи с введением в Украине военного положения временно ограничен выезд из Украины отдельной категорией граждан.

Источник: ГПСУ

Детали: В частности, запрещен выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Реклама:

Такая норма будет действовать в период правового режима военного положения.

Граждан просят учесть эту информацию.