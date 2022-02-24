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Макрон зателефонував Путіну й вимагав припинити війну в Україні

Четвер, 24 лютого 2022, 23:17
Емманюель Макрон. Фото: Getty images

Французький президент Емманюель Макрон зателефонував Володимиру Путіну й закликав негайно припинити військові дії в Україні.

Джерело: AFP з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу, російське медіа "Интерфакс" з посиланням на пресслужбу Кремля.

Деталі: Макрон поставив вимогу до Путіна негайно припинити російську наступальну операцію в Україні.

Кремлівська версія подій зазначає, що в Макрона й Путіна відбулася "відверта і серйозна розмова".

Путін нібито в деталях розповідав Макрону, чому вирішив розпочати війну в Україні.

Теми: МакронПутінвійнаРосія
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