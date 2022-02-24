Макрон позвонил Путину и потребовал прекратить войну в Украине
Четверг, 24 февраля 2022, 23:17
Французский президент Эмманюэль Макрон позвонил по телефону Владимиру Путину и призвал немедленно прекратить военные действия в Украине.
Источник: AFP со ссылкой на прессслужбу Елисейского дворца, российское медиа "Интерфакс" со ссылкой на прессслужбу Кремля
Детали: Макрон потребовал Путина немедленно прекратить российскую наступательную операцию в Украине.
Кремлевская версия событий отмечает, что у Макрона и Путина состоялся "откровенный и серьезный разговор".
Путин якобы подробно рассказывал Макрону, почему решил начать войну в Украине.