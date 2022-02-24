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Сумщина: Техніка РФ поїхала до Конотопа і Ромнів

Четвер, 24 лютого 2022, 23:36

На Сумщині колони російської техніки рухаються в сторону Конотопа, Ромнів і в прилуцькому напрямку.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Facebook

Пряма мова Живицького: "Оперативна інформація від голови Роменської РДА Дениса Ващенка:

Колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни.

Із Тернів виїхало 5 машин у бік Конотопа.

Із Конотопа йшла колона в бік Ромнів. По дорозі розділилася на дві колони: одна пішла на Прилуцький напрямок (Діброва), інша − на Ромни".

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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