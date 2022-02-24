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Сумщина: Техника РФ поехала к Конотопу и Ромнам

Четверг, 24 февраля 2022, 22:36

В Сумской области колонны российской техники двигаются в сторону Конотопа, Ромнов и в прилуцком направлении.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook

Прямая речь Живицкого: "Оперативная информация от председателя Роменской РГА Дениса Ващенко:

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Колонна военной техники РФ шла на Недригайлов, остановилась, вернулась на Терны.

Из Тернов выехало 5 машин в сторону Конотопа.

Из Конотопа шла колонна в сторону Ромнов. По дороге разделилась на две колонны: одна пошла на прилукское направление (Диброва), другая – на Ромны".

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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