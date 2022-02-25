Президент: До Києва увійшли диверсійні групи, мене позначили як ціль номер один

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія планує вбити главу держави.

Джерело: звернення президента.

Дослівно: "Маємо інформацію про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому я дуже прошу киян: будьте уважними, дотримуйтеся правил комендантської години.

Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади".

Деталі: Президент також заявив, що його родина залишається в Україні.

"Моя сім’я – не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права", - додав Зеленський.

"За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - сказав він.

Зеленський також повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок нападу РФ у четвер загинули 137 українських громадян, з яких 10 офіцерів. Поранено 316 осіб.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно", - додав він.