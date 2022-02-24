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Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 23:47
Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один
фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ, и Россия планирует убить главу государства.

Источник: обращение президента

Дословно: "Имеем информацию о том, что в Киев вошли диверсионные группы врага. Поэтому я очень прошу киевлян: будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа.

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Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти".

Детали: Президент также заявил, что его семья остается в Украине.

"Моя семья – не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права", – добавил Зеленский.

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"По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семью – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", – сказал он.

Зеленский также сообщил, что, по предварительным данным, в результате нападения РФ в четверг погибли 137 украинских граждан, из которых 10 офицеров. Ранены 316 человек.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно", – добавил он.

Темы: ЗеленскийКиев
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