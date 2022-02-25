Міноборони закликає українців передавати інформацію про пересування ворожої техніки
П'ятниця, 25 лютого 2022, 02:00
Жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей закликають передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "Шановні співгромадяни – жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей!
Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.
Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей!"
Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, як чинився опір широкомасштабному російському вторгненню минулої доби.