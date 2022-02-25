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Міноборони закликає українців передавати інформацію про пересування ворожої техніки

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 лютого 2022, 02:00
Російський танк у Білорусі. Фото: Getty images

Жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей закликають передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Шановні співгромадяни – жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей!

Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей!"

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, як чинився опір широкомасштабному російському вторгненню минулої доби.

Теми: Міноборонивійна
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