Міноборони закликає українців передавати інформацію про пересування ворожої техніки

Жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей закликають передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим.

Джерело: Міноборони.

Дослівно: "Шановні співгромадяни – жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей!

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Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей!"

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, як чинився опір широкомасштабному російському вторгненню минулої доби.