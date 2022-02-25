Минобороны призывает украинцев передавать информацию о передвижении вражеской техники

Жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей призывают передавать информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным.

Источник: Минобороны.

Дословно: "Уважаемые сограждане – жители Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей!"

Достоверно ночью рашисты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Передавайте информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей!"

Напомним: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщает, как оказывалось сопротивление широкомасштабному российскому вторжению за прошедшие сутки.