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Минобороны призывает украинцев передавать информацию о передвижении вражеской техники

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 01:00
Минобороны призывает украинцев передавать информацию о передвижении вражеской техники
Русский танк в Беларуси. Фото: getty images

Жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей призывают передавать информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным.

Источник: Минобороны.

Дословно: "Уважаемые сограждане – жители Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей!"

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Достоверно ночью рашисты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Передавайте информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей!"

Напомним: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщает, как оказывалось сопротивление широкомасштабному российскому вторжению за прошедшие сутки.

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Темы: Миноборонывойна
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