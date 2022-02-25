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Зеленський наказав утворити Ставку Верховного головнокомандувача

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 01:37
Зеленський наказав утворити Ставку Верховного головнокомандувача
ФОТО: GETTY

Президент Володимир Зеленський наказав утворити Ставку Верховного головнокомандувача.

Джерело: указ Зеленського на сайті глави держави

Дослівно: "У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що загрожує її державній незалежності та територіальній цілісності, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами (…), ухвалюю утворити Ставку Верховного головнокомандувача".

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Деталі: Координатором Ставки призначається секретар РНБО Олексій Данілов.

Довідково. Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ   – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами та іншими військовими формуваннями держави.

Теми: Зеленськийвійна
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