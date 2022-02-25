Президент Владимир Зеленский приказал создать Ставку Верховного главнокомандующего.

Источник: указ Зеленского на сайте главы государства

Дословно: "В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами (…), приказываю образовать Ставку Верховного главнокомандующего".

Реклама:

Детали: Координатором Ставки назначается секретарь СНБО Алексей Данилов.

Справочно. Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами и другими военными формированиями государства.