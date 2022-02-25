Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бої на Сумщині: Росіяни взяли в кільце Конотоп, техніка РФ іде на Київ

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 03:16

Росіяни оточили місто Конотоп (Сумська область).

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

Пряма мова: "На сьогодні в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ.

На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу.

Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом,  направляється на західний напрямок".

Деталі: Живицький сказав, що поки що виїзд в напрямку Києва відкритий, але вже стоять блокпости ворогів, через які вони пропускають мешканців області.

Теми: війнаРосіяСумська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
війна
Став відомий можливий план захоплення Києва
У Києві чути нові вибухи. Збили ворожий літальний апарат
Patreon пояснив, куди зникла сторінка “Повернись живим”
Останні новини
12:16
відео"Бандерівці" ліпше ставляться, ніж свої: СБУ оприлюднила свідчення полонених окупантів
12:10
Венедіктова розповіла, кого відпустять з в’язниці захищати Україну
12:09
УЗ додала ще один потяг Київ-Львів
12:07
"Будьте надійним тилом": МОЗ закликає аптекарів виходити на роботу
12:05
Україна перехопила військову ініціативу – Данілов
12:00
Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
Усі новини...