Бої на Сумщині: Росіяни взяли в кільце Конотоп, техніка РФ іде на Київ
П'ятниця, 25 лютого 2022, 03:16
Росіяни оточили місто Конотоп (Сумська область).
Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький
Пряма мова: "На сьогодні в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ.
На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу.
Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок".
Деталі: Живицький сказав, що поки що виїзд в напрямку Києва відкритий, але вже стоять блокпости ворогів, через які вони пропускають мешканців області.