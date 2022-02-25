Бои в Сумской области: Россияне взяли в кольцо Конотоп, техника РФ идет на Киев
Пятница, 25 февраля 2022, 03:16
Россияне оцепили город Конотоп (Сумская область).
Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразила враждебное наступление.
К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены.
Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление".
Детали: Живицкий сказал, что пока выезд в направлении Киева открыт, но уже стоят блокпосты врагов, через которые они пропускают жителей области.