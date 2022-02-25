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Бои в Сумской области: Россияне взяли в кольцо Конотоп, техника РФ идет на Киев

Анастасия КалатурПятница, 25 февраля 2022, 02:16

Россияне оцепили город Конотоп (Сумская область).

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий

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Прямая речь: "На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразила враждебное наступление.

К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены.

Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление".

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Детали: Живицкий сказал, что пока выезд в направлении Киева открыт, но уже стоят блокпосты врагов, через которые они пропускают жителей области.

Темы: войнаРосcияСумская область
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