Двоє російських загарбників здалися в полон

Міноборони повідомляє, що російські загарбники здаються в полон, зокрема йдеться про ще двох полонених.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Загарбники здаються в полон.

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Гвардії капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін, 11 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, Улан-Уде".

Деталі: Полонені розповіли, що їх залучали до військових навчань в окупованому Криму, звідки й відбулася перекидка російських десантників.

За їхніми словами, вони не знали, куди летять, і навіть після висадки не розуміли, де знаходяться.