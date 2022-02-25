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Двое российских захватчиков сдались в плен

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 03:58

Минобороны сообщает, что российские захватчики сдаются в плен, в частности речь идет еще о двух пленных.

Источник: Минобороны

Дословно: "Захватчики сдаются в плен.

Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ".

Детали: Пленники рассказали, что их привлекали к военным учениям в оккупированном Крыму, откуда и произошла переброска российских десантников.

По их словам, они не знали, куда летят, и даже после высадки не понимали, где находятся.

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