Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Двое российских захватчиков сдались в плен

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 02:58

Минобороны сообщает, что российские захватчики сдаются в плен, в частности речь идет еще о двух пленных.

Источник: Минобороны

Дословно: "Захватчики сдаются в плен.

Реклама:

Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ".

Детали: Пленники рассказали, что их привлекали к военным учениям в оккупированном Крыму, откуда и произошла переброска российских десантников.

По их словам, они не знали, куда летят, и даже после высадки не понимали, где находятся.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, документировавший последствия разрушений
Россияне безуспешно пытались наступать на 3 направлениях – сводка Генштаба
Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонщине: есть погибший и раненые
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: