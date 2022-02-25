Двое российских захватчиков сдались в плен
Пятница, 25 февраля 2022, 02:58
Минобороны сообщает, что российские захватчики сдаются в плен, в частности речь идет еще о двух пленных.
Источник: Минобороны
Дословно: "Захватчики сдаются в плен.
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Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ".
Детали: Пленники рассказали, что их привлекали к военным учениям в оккупированном Крыму, откуда и произошла переброска российских десантников.
По их словам, они не знали, куда летят, и даже после высадки не понимали, где находятся.
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