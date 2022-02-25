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У Києві чути нові вибухи. Збили ворожий літальний апарат

П'ятниця, 25 лютого 2022, 03:41

У Києві зафіксовано два потужних вибухи від, ймовірно, ракетних ударів Росії.

Джерело: Twitter, Telegram, свідчення очевидців.

Деталі: Близько 4:30 жителі Лівого берега столиці почули два потужних вибухи в районі Осокорків.

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Пряма мова: "Щойно подовжились удари по Києву крилатими чи балістичними ракетами. Я чув два потужних вибухи", - написав у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

"Київ. Два потужних вибухи", - повідомив у Twitter колишній посол Олександр Щерба.

Деталі: За даними УП, може йтися про падіння збитої українськими силами ракети чи якогось літального апарата в районі Осокорківських садів.

ВІДЕО ДНЯ

Після падіння уламків у будинку на Кошиця, 7 почалась пожежа.

Оновлення: Геращенко повідомив про збиття системою протиповітряної оборони ворожого літального апарата, уламки від його упали в раоні вулиці Кошиця. За даними УП, частина уламків впала на вулиці Садові.

Теми: Київвійна
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