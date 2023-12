У Києві чути нові вибухи. Збили ворожий літальний апарат

У Києві зафіксовано два потужних вибухи від, ймовірно, ракетних ударів Росії.

Джерело: Twitter, Telegram, свідчення очевидців.

Деталі: Близько 4:30 жителі Лівого берега столиці почули два потужних вибухи в районі Осокорків.

Реклама:

Пряма мова: "Щойно подовжились удари по Києву крилатими чи балістичними ракетами. Я чув два потужних вибухи", - написав у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

"Київ. Два потужних вибухи", - повідомив у Twitter колишній посол Олександр Щерба.

Деталі: За даними УП, може йтися про падіння збитої українськими силами ракети чи якогось літального апарата в районі Осокорківських садів.

Після падіння уламків у будинку на Кошиця, 7 почалась пожежа.

My Kyiv right now pic.twitter.com/vutQrXxz8V