Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві чути нові вибухи. Збили ворожий літальний апарат

П'ятниця, 25 лютого 2022, 04:41

У Києві зафіксовано два потужних вибухи від, ймовірно, ракетних ударів Росії.

Джерело: Twitter, Telegram, свідчення очевидців.

Деталі: Близько 4:30 жителі Лівого берега столиці почули два потужних вибухи в районі Осокорків.

Пряма мова: "Щойно подовжились удари по Києву крилатими чи балістичними ракетами. Я чув два потужних вибухи", - написав у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

"Київ. Два потужних вибухи", - повідомив у Twitter колишній посол Олександр Щерба.

Деталі: За даними УП, може йтися про падіння збитої українськими силами ракети чи якогось літального апарата в районі Осокорківських садів.

Після падіння уламків у будинку на Кошиця, 7 почалась пожежа.

Оновлення: Геращенко повідомив про збиття системою протиповітряної оборони ворожого літального апарата, уламки від його упали в раоні вулиці Кошиця. За даними УП, частина уламків впала на вулиці Садові.

Теми: Київвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео, оновленоПо околицях Василькова нанесли удар: горить нафтобаза

БАНКИ РОСІЇ ВІДКЛЮЧАЮТЬ ВІД SWIFT

Бойко вирішив вигнати Киву з фракції ОПЗЖ

Байден: Є два варіанти покарати Росію – санкції чи Третя світова

Німеччина дає Україні протитанкову зброю та ракети Stinger

Пункти пропуску з Росією і Білоруссю закрили

Усі новини...
Київ
Став відомий можливий план захоплення Києва
Ракетні удари по Києву ймовірні – Арестович
Росія планує оточити Київ – Блінкен
Останні новини
03:02
Бої в Україні точаться там, де і починалися – Офіс президента
02:39
Україна скликає спеціальну сесію Генасамблеї ООН
02:37
У територіальну оборону записалися вже 37 тисяч українців
02:26
відеоРосійські окупанти підірвали газопровід у Харкові
02:22
Російська актриса Ахеджакова передала на українську армію 10 тисяч доларів
02:02
Пожежа під Васильковом: людям радять зачинити вікна
01:50
США оголосили "полювання" за активами російських олігархів
01:26
У Росії вперше визнали свої втрати в Україні
01:07
Відмовтеся бути васалом Росії – у Макрона розповіли про розмову із Лукашенком
01:05
"Ви - вбивці дітей": український капітан надіслав сигнал російським суднам
Усі новини...