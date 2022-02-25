У Києві чути нові вибухи. Збили ворожий літальний апарат
У Києві зафіксовано два потужних вибухи від, ймовірно, ракетних ударів Росії.
Джерело: Twitter, Telegram, свідчення очевидців.
Деталі: Близько 4:30 жителі Лівого берега столиці почули два потужних вибухи в районі Осокорків.
Пряма мова: "Щойно подовжились удари по Києву крилатими чи балістичними ракетами. Я чув два потужних вибухи", - написав у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.
"Київ. Два потужних вибухи", - повідомив у Twitter колишній посол Олександр Щерба.
Деталі: За даними УП, може йтися про падіння збитої українськими силами ракети чи якогось літального апарата в районі Осокорківських садів.
Після падіння уламків у будинку на Кошиця, 7 почалась пожежа.
My Kyiv right now pic.twitter.com/vutQrXxz8V— KGB Files (@kgb_files) February 25, 2022
Оновлення: Геращенко повідомив про збиття системою протиповітряної оборони ворожого літального апарата, уламки від його упали в раоні вулиці Кошиця. За даними УП, частина уламків впала на вулиці Садові.
Українські сили ПВО збивають російські ракети над Києвом pic.twitter.com/bqx0znc3BU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
Київ. На місці, де українські військові збили російський літальний апарат, здійнялась пожежа в житловому будинку. Адреса: Кошиця, 7 pic.twitter.com/N1Tn8axm4Y— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022