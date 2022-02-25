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В Киеве слышны новые взрывы. Сбили вражеский летательный аппарат

Пятница, 25 февраля 2022, 03:41

В Киеве зафиксировано два мощных взрыва от, вероятно, ракетных ударов России.

Источник: Twitter, Telegram, показания очевидцев.

Подробности: Около 4:30 жители Левого берега столицы услышали два мощных взрыва в районе Осокорков.

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Прямая речь: "Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что", - написал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

"Киев. Два мощных взрыва", - сообщил в Twitter бывший посол Александр Щерба.

Детали: По данным УП, речь может идти о падении сбитой украинскими силами ракеты или летательного аппарата в районе Осокорковских садов.

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Обновление: Геращенко сообщил о сбитии системой противовоздушной обороны вражеского летательного аппарата, обломки от него упали в районе улицы Кошица. По данным УП, часть обломков упала на улице Садовой.

После падения обломков в доме на Кошица, 7 начался пожар.

Темы: Киеввойна
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