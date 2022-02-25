В Киеве слышны новые взрывы. Сбили вражеский летательный аппарат
В Киеве зафиксировано два мощных взрыва от, вероятно, ракетных ударов России.
Источник: Twitter, Telegram, показания очевидцев.
Подробности: Около 4:30 жители Левого берега столицы услышали два мощных взрыва в районе Осокорков.
Прямая речь: "Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что", - написал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.
"Киев. Два мощных взрыва", - сообщил в Twitter бывший посол Александр Щерба.
Детали: По данным УП, речь может идти о падении сбитой украинскими силами ракеты или летательного аппарата в районе Осокорковских садов.
My Kyiv right now pic.twitter.com/vutQrXxz8V— KGB Files (@kgb_files) February 25, 2022
Обновление: Геращенко сообщил о сбитии системой противовоздушной обороны вражеского летательного аппарата, обломки от него упали в районе улицы Кошица. По данным УП, часть обломков упала на улице Садовой.
После падения обломков в доме на Кошица, 7 начался пожар.
После падения Українські сили ПВО збивають російські ракети над Києвом pic.twitter.com/bqx0znc3BU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
Київ. На місці, де українські військові збили російський літальний апарат, здійнялась пожежа в житловому будинку. Адреса: Кошиця, 7 pic.twitter.com/N1Tn8axm4Y— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022