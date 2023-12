В Киеве слышны новые взрывы. Сбили вражеский летательный аппарат

В Киеве зафиксировано два мощных взрыва от, вероятно, ракетных ударов России.

Источник: Twitter, Telegram, показания очевидцев.

Подробности: Около 4:30 жители Левого берега столицы услышали два мощных взрыва в районе Осокорков.

Прямая речь: "Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что", - написал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

"Киев. Два мощных взрыва", - сообщил в Twitter бывший посол Александр Щерба.

Детали: По данным УП, речь может идти о падении сбитой украинскими силами ракеты или летательного аппарата в районе Осокорковских садов.

