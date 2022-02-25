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Став відомий можливий план захоплення Києва

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 лютого 2022, 03:41
Став відомий можливий план захоплення Києва
Київ, фото: Getty Images

Спецслужби повідомили про подальші плани російських загарбників, які мають на меті "взяти під контроль" столицю України.

Джерело: джерело у контррозвідці СБУ, ZN.UA

Деталі: За оперативним задумом РФ, силами до 2 тисяч спецназівців планується захопити аеропорт в Києві (один із двох – ред.) і засоби управління авіарухом, зазначену кількість військовослужбовців забезпечить прибуття основної групи сил в кількості до 10 тис. десантників літаками Іл-76 разом із легкою броньованою технікою і штатним озброєнням повітрянодесантних військ (БТР, Нона, автомобілі).

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Управління десантною операцією здійснюватиметься з бортів літаків А-50, які перебуватимуть в повітряному просторі Білорусі та РФ.

Перша частина десанту може прибути із Білорусі на гелікоптерах чи легких літаках.

В цей же час диверсійні групи, які вже знаходяться на території України, мають вчинити диверсії на електромережах і підстанціях, щоб відключити значну частину міста від електромережі та зв’язку, чим викликати паніку серед населення.

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За інформацією джерела, окремі групи провокаторів організують підпали та акти мародерства, щоб ще більше посіяти паніку і зосередити увагу правоохоронних органів саме на стабілізації ситуації з громадською безпекою, а не на пошуку диверсантів та шпіонів.

В цей час відбуватиметься масована кібератака на органи влади та інші життєво важливі сайти в Україні.

Перед цим відбуватиметься активізація на фронті, можливі провокації по всій лінії кордону з Україною, що змусить військово-політичне керівництво вивезти основну частину боєздатних військ на лінію оборони, тому в Києві перебуватиме незначна кількість саме військ.

Задача десанту – блокувати Київ, комунікації, канали управління військами, захопити/підірвати арсенали, максимально посіяти паніку, створити умови для панічного виходу із Києва "неконтрольованих колон біженців", які блокуватимуть магістралі/дороги, що утруднене пересування військ, у т.ч. правоохоронних органів дорогами Києва.

Далі, за словами джерела, планується захопити і контролювати  основні органи влади – ОП, Генеральний штаб, Кабмін, Верховну Раду та утримувати їх до прибуття основних сил.

На проведення десантної операції дається доба, початок – по мірі готовності, пізно ввечері або вночі.

Дата проведення операції – невідома, очікується в найближчі дні, в залежності від погоди, розвитку політичної ситуації в світі та переговорних процесів.

Бажаним результатом є захопити керівництво держави (не уточнюється, кого саме) і змусити підписати мирну угоду на російських умовах під шантажем та можливістю загибелі великої кількості цивільного населення.

Навіть якщо частина керівництва держави буде евакуйована, хто не-будь із проросійських політиків зможе взяти "на себе відповідальність" і підписати документи, мотивуючи це "втечею" політичного керівництва із Києва.

Як результат, Україна може бути розділена на дві частини – за принципом Західної та Східної Німеччини ( чи Пн. і Пд. Кореї). При цьому, РФ визнає легітимною ту частину України, яка підпише ці угоди і буде лояльна до РФ.

Як зазначає джерело, принцип дії загарбників: "хто контролює столицю – той контролює державу".

"Але плани Путіна відомі, та українські військові готові дати йому відсіч", – зазначають у спецслужбі.

Теми: СБУКиїввійна
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