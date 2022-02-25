Стал известен возможный план захвата Киева

Спецслужбы сообщили о дальнейших планах российских захватчиков, цель которых "взять под контроль" столицу Украины.

Источник: источник в контрразведке СБУ, ZN.UA

Детали: По оперативному замыслу РФ, силами до 2 тысяч спецназовцев планируется захватить аэропорт в Киеве (один из двух – ред.) и средства управления авиадвижением, указанное количество военнослужащих обеспечит прибытие основной группы сил в количестве до 10 тыс. десантников самолетами Ил-76 вместе с легкой бронированной техникой и штатным вооружением воздушно-десантных войск (БТР, Нона, автомобили).

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Управление десантной операцией будет производиться с бортов самолетов А-50, которые будут находиться в воздушном пространстве Беларуси и РФ.

Первая часть десанта может прибыть из Беларуси на вертолетах или легких самолетах.

В это же время диверсионные группы, уже находящиеся на территории Украины, должны совершить диверсии на электросетях и подстанциях, чтобы отключить значительную часть города от электросети и связи, чем вызвать панику среди населения.

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По информации источника, отдельные группы провокаторов организуют поджоги и акты мародерства, чтобы еще больше посеять панику и сосредоточить внимание правоохранительных органов на стабилизации ситуации с общественной безопасностью, а не на поиске диверсантов и шпионов.

В это время будет проходить массированная кибератака на органы власти и другие жизненно важные сайты в Украине.

Перед этим будет проходить активизация на фронте, возможны провокации по всей линии границы с Украиной, что заставит военно-политическое руководство вывезти основную часть боеспособных войск на линию обороны, поэтому в Киеве будет находиться незначительное количество войск.

Задача десанта – блокировать Киев, коммуникации, каналы управления войсками, захватить/взорвать арсеналы, максимально посеять панику, создать условия для панического выхода из Киева "неконтролируемых колонн беженцев", которые будут блокировать магистрали/дороги, что затруднено передвижение войск, в т.ч. правоохранительных органов по дорогам Киева.

Далее, по словам источника, планируется захватить и контролировать основные органы власти – ОП, Генеральный штаб, Кабмин, Верховную Раду и удерживать их до прибытия основных сил.

На проведение десантной операции даются сутки, начало – по мере готовности, поздним вечером или ночью.

Дата проведения операции неизвестна, ожидается в ближайшие дни, в зависимости от погоды, развития политической ситуации в мире и переговорных процессов.

Желаемым результатом является захват руководство государства (не уточняется, кого именно) и заставить подписать мирное соглашение на российских условиях под шантажом и возможностью гибели большого количества гражданского населения.

Даже если часть руководства государства будет эвакуирована, кто-нибудь из пророссийских политиков сможет взять "на себя ответственность" и подписать документы, мотивируя это "бегством" политического руководства из Киева.

Как результат, Украина может быть разделена на две части – по принципу Западной и Восточной Германии (или Северная и Южная Корея). При этом РФ признает легитимной ту часть Украины, которая подпишет эти соглашения и будет лояльна РФ.

Как отмечает источник, принцип действия захватчиков: "кто контролирует столицу – тот контролирует государство".

"Но планы Путина известны, и украинские военные готовы дать ему отпор", – отмечают в спецслужбе.