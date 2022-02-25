Російські танки, які йдуть на Київ, зупинили біля Іванкова. Підірвали міст
П'ятниця, 25 лютого 2022, 05:05
Російська війська, які наступають на Київ із Зони відчуження, зупинили біля смт Іванків, де оборонці підірвали міст.
Джерело: Джерела УП у Генштабі ЗСУ.
Деталі: В бік Києва рухаються російські танки, але біля Іванкова зав’язався бій.
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Українські сили підрвали міст, щоб зупинити колону РФ.
Чому це важливо: Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.
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