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Російські танки, які йдуть на Київ, зупинили біля Іванкова. Підірвали міст

П'ятниця, 25 лютого 2022, 06:05

Російська війська, які наступають на Київ із Зони відчуження, зупинили біля смт Іванків, де оборонці підірвали міст.

Джерело: Джерела УП у Генштабі ЗСУ.

Деталі: В бік Києва рухаються російські танки, але біля Іванкова зав’язався бій.

Українські сили підрвали міст, щоб зупинити колону РФ.

Чому це важливо: Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.

Теми: війнаКиївкордонРосія
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