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Российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова. Взорвали мост

Пятница, 25 февраля 2022, 05:05

Российские войска, наступающие на Киев из Зоны отчуждения, остановили возле пгт Иванков, где защитники взорвали мост.

Источник: источники УП в Генштабе ВСУ.

Детали: В сторону Киева двигаются российские танки, но у Иванкова завязался бой.

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Украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ.

Почему это важно: Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.

Темы: войнаКиевграницаРосcия
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