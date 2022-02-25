Российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова. Взорвали мост

Российские войска, наступающие на Киев из Зоны отчуждения, остановили возле пгт Иванков, где защитники взорвали мост.

Источник: источники УП в Генштабе ВСУ.

Детали: В сторону Киева двигаются российские танки, но у Иванкова завязался бой.

Украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ.

Почему это важно: Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.