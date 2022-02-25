Российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова. Взорвали мост
Пятница, 25 февраля 2022, 05:05
Российские войска, наступающие на Киев из Зоны отчуждения, остановили возле пгт Иванков, где защитники взорвали мост.
Источник: источники УП в Генштабе ВСУ.
Детали: В сторону Киева двигаются российские танки, но у Иванкова завязался бой.
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Украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ.
Почему это важно: Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.