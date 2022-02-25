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У Дергачах та Печенігах на Харківщині ЗСУ і тероборона відбивають наступ ворога

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 лютого 2022, 06:10
фото: Міноборони

На Харківщині Збройні сили і тероборона ведуть бої проти російських загарбників у Дергачах та Печенігах.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Збройні Сили України, Територіальна оборона дають активну відсіч російському агресору. Ми пишаємося нашими бійцями! Цієї ночі активні бої велися і продовжується наступ російських військ у Дергачах та Печенігах".

"За ніч, за офіційними даними, ушпиталили 7 військових".

Теми: Харківська областьвійна
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