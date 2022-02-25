В Дергачах и Печенегах Харьковской области ВСУ и терроборона отражают наступление врага

В Харьковской области Вооруженные силы и тероборона ведут бои против российских захватчиков в Дергачах и Печенегах.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами! В эту ночь активные бои велись и продолжается наступление российских войск в Дергачах и Печенегах".

"За ночь, по официальным данным, госпитализировали 7 военных".