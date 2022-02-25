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В Дергачах и Печенегах Харьковской области ВСУ и терроборона отражают наступление врага

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 05:10
В Дергачах и Печенегах Харьковской области ВСУ и терроборона отражают наступление врага
фото: Минобороны

В Харьковской области Вооруженные силы и тероборона ведут бои против российских захватчиков в Дергачах и Печенегах.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами! В эту ночь активные бои велись и продолжается наступление российских войск в Дергачах и Печенегах".

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"За ночь, по официальным данным, госпитализировали 7 военных".

Темы: Харьковская областьвойна
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