В Дергачах и Печенегах Харьковской области ВСУ и терроборона отражают наступление врага
Пятница, 25 февраля 2022, 06:10
В Харьковской области Вооруженные силы и тероборона ведут бои против российских захватчиков в Дергачах и Печенегах.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами! В эту ночь активные бои велись и продолжается наступление российских войск в Дергачах и Печенегах".
"За ночь, по официальным данным, госпитализировали 7 военных".