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В Дергачах и Печенегах Харьковской области ВСУ и терроборона отражают наступление врага

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 06:10
фото: Минобороны

В Харьковской области Вооруженные силы и тероборона ведут бои против российских захватчиков в Дергачах и Печенегах.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами! В эту ночь активные бои велись и продолжается наступление российских войск в Дергачах и Печенегах".

"За ночь, по официальным данным, госпитализировали 7 военных".

Темы: Харьковская областьвойна
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