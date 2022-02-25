Українські війська продовжують бій з росіянами в Сумах
П'ятниця, 25 лютого 2022, 06:12
Збройні сили України ведуть бій з російськими окупантами в Сумах.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Українські герої-захисники мужньо чинять опір російським шовіністам в Сумах. Підтримуйте Збройні сили України!"
Передісторія: 24 лютого сумчани повідомляли про танки РФ в центрі Сум – вони стояли біля ОДА та на інших вулицях. При цьому тероборона вела бій.
У Сумах був бій на вулиці Кондратьєва – там розташовані війська частина та кадетське училище. У результаті – 6 поранених, з них троє — у важкому стані, 3 загиблих.
Місцеві жителі повідомляють, що на руках у окупантів червоні пов’язки.