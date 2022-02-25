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Українські війська продовжують бій з росіянами в Сумах

Євген КізіловП'ятниця, 25 лютого 2022, 06:12

Збройні сили України ведуть бій з російськими окупантами в Сумах.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Українські герої-захисники мужньо чинять опір російським шовіністам в Сумах. Підтримуйте Збройні сили України!"

Передісторія: 24 лютого сумчани повідомляли про танки РФ в центрі Сум – вони стояли біля ОДА та на інших вулицях. При цьому тероборона вела бій.

У Сумах був бій на вулиці Кондратьєва – там розташовані війська частина та кадетське училище. У результаті – 6 поранених, з них троє — у важкому стані, 3 загиблих.

Місцеві жителі повідомляють, що на руках у окупантів червоні пов’язки.

Теми: СумивійнаРосія
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