Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські війська продовжують бій з росіянами в Сумах

Євген КізіловП'ятниця, 25 лютого 2022, 05:12

Збройні сили України ведуть бій з російськими окупантами в Сумах.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Українські герої-захисники мужньо чинять опір російським шовіністам в Сумах. Підтримуйте Збройні сили України!"

Реклама:

Передісторія: 24 лютого сумчани повідомляли про танки РФ в центрі Сум – вони стояли біля ОДА та на інших вулицях. При цьому тероборона вела бій.

У Сумах був бій на вулиці Кондратьєва – там розташовані війська частина та кадетське училище. У результаті – 6 поранених, з них троє — у важкому стані, 3 загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві жителі повідомляють, що на руках у окупантів червоні пов’язки.

Теми: СумивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Суми
У Сумах завершили розбір завалів, Зеленський показав фото
Ракетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених
У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, загинула людина, є поранені
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: