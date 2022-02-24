У Сумах повідомляють про російські танки в центрі міста
Сумчани повідомляють про танки РФ в центрі міста – зараз вони стоять біля ОДА, на інші вулиці не повертають.
Джерело: автор "Української правди", політолог з Сум Віктор Бобиренко у Facebook, місцеві мешканці в коментарі УП, "Суспільне"
Пряма мова Бобиренка: "У Сумах рускіє входять у місто. Тероборона веде бій. Наші завалили точно якусь байду, схоже на зенітку, але я точно не скажу.
Йдуть центральними вулицями, на бокові не влазять.
У прилеглих до Сум селах грабують магазини, але мирних не чіпають. По ходу орки вийшли тут на оперативний простір.
Особисто я думав, що вони підуть через Харків на Донбас, валити професійну армію.
У Сум є труба і це мало нас берегти. Зараз русская армія фактично топчеться по трубі, по якій Росія дає газ в Європу.
Поза законами військової логіки".
Деталі: Місцеві жителі повідомляють, що на руках у окупантів червоні пов’язки.
Також люди повідомляють, що танки стоять біля будівлі Облдержадміністрації.
У Сумах був бій на вулиці Кондратьєва – там розташовані війська частина та кадетське училище. У результаті – 6 поранених, з них троє — у важкому стані, 3 загиблих.