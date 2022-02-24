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У Сумах повідомляють про російські танки в центрі міста

Четвер, 24 лютого 2022, 16:59
У Сумах повідомляють про російські танки в центрі міста
фото з соцмереж

Сумчани повідомляють про танки РФ в центрі міста – зараз вони стоять біля ОДА, на інші вулиці не повертають.

Джерело: автор "Української правди", політолог з Сум Віктор Бобиренко у Facebook, місцеві мешканці в коментарі УП, "Суспільне"

Пряма мова Бобиренка: "У Сумах рускіє входять у місто. Тероборона веде бій. Наші завалили точно якусь байду, схоже на зенітку, але я точно не скажу.

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Йдуть центральними вулицями, на бокові не влазять.

У прилеглих до Сум селах грабують магазини, але мирних не чіпають. По ходу орки вийшли тут на оперативний простір.

Особисто я думав, що вони підуть через Харків на Донбас, валити професійну армію.

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У Сум є труба і це мало нас берегти. Зараз русская армія фактично топчеться по трубі, по якій Росія дає газ в Європу.

Поза законами військової логіки".

Деталі: Місцеві жителі повідомляють, що на руках у окупантів червоні пов’язки.

Також люди повідомляють, що танки стоять біля будівлі Облдержадміністрації.

У Сумах був бій на вулиці Кондратьєва – там розташовані війська частина та кадетське училище. У результаті – 6 поранених, з них троє — у важкому стані, 3 загиблих.

Теми: СумиРосіявійна
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